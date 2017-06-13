Олимпийская чемпионка по фехтованию Харлан проиграла уже в 1/8 финала чемпионата Европы

В понедельник в столице Грузии стартовал чемпионат Европы по фехтованию, где в первый день определяли победителя в личных соревнованиях женщины-саблистки и мужчины-рапиристы, сообщает официальный сайт соревнований.

У женщин неожиданно слабо выступила лидер украинской команды, олимпийская чемпионка Ольга Харлан. Если в 1/16 финала наша спортсменка одолела Валерию Большакову (Россия) 15:6, то уже в 1/8 финала уступила Сесилии Бердер (Франция) - 12:15, прекратив борьбу.

Украинка заняла итоговое 10-е место на турнире.

В свою очередь, Ольга Жовнир заняла 31-е место, а Юлия Бакастова – 41-е место и Елена Прокуда – 46-е место не прошли квалификацию.

В мужском турнире рапиристов все четверо представителей Украины вышли в плей-офф, но не прошли далее 1/16 финала. Дмитрий Чучукало занял 25-место, Клод Юнес - 26-е, Ростислав Герцик - 31-е, Андрей Погребняк – 34-е.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит в Тбилиси с 12 по 18 февраля.