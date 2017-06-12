Сборная Украины завоевала серебро в первый день домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду

Сегодня в Киеве стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду. Напомним, соревнования проходят в спорткомплексе "Лико" и продлятся всю неделю, до 18 июня.

В первый день чемпионата разыгрывался один комплект медалей - в командном первенстве.

Сборная Украины, которую представлял дуэт Александр Горшковозов / Виктория Кесарь, сумела завоевать место на пьедестале, показав второй результат. Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Киеве стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду, который побьет рекордЗа медали в финале командного турнира вели борьбу 10 сборных. Каждая команда совершила шесть прыжков с разных трамплинов (по три прыжка - для каждого спортсмена).

После первой и второй серий лидировала российская сборная (Надежда Бажина и Виктор Минибаев), но в итоге россияне растеряли свое преимущество. В итоге на первое место в последний момент вышли французы (Лаура Марино и Мэтью Россет), которые и завоевали золото с результатом 372,40 баллов.

Украинцы Александр Горшковозов и Виктория Кесарь ровно выступили во всех сериях и финишировали вторыми с результатом 366,55 баллов.

Менее чем на полбалла наша команда опередила россиян, которые в результате заняли третье место (366,10).

Отметим неудачу одного из ведущих прыгунов немца Патрика Хауздинга, который сорвал свою вторую попытку, получив от судей 0 баллов, после чего сборная Германии перестала претендовать на медали.

Завтра чемпионат Европы продолжится. Будут разыграны финалы соревнований по синхронным прыжкам в миксте с 3-метрового трамплина и среди женщин по прыжкам с вышки.