В Киеве стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду, который побьет рекорд

Киевcкая арена "Лико", где пройдут соревнования, удостоилась похвалы от международных менеджеров /Xsport.ua

Сегодня в Киеве стартует чемпионат Европы по прыжкам в воду, который пройдет с 12-го по 18 июня.

На соревнованиях ожидаются аншлаги. По крайней мере, как пишет Xsport, за день до старта турнира в бассейне «Лико» (ул. Конева, 8), желающим получить пригласительные на финалы отвечали, что количество заявок уже превысило количество мест на арене. Болельщикам советуют снова обратиться за бесплатными пригласительными уже непосредственно в день соревнований. При этом вход на квалификационные старты свободный.

Украина впервые примет соревнования по прыжкам в воду столь высокого уровня. Чтобы увеличить вместимость зала, организаторы, перегородив часть бассейна, установили над водой дополнительную трибуну на 200 мест.

"И раньше у меня были самые хорошие впечатления от этой арены, но сейчас она выглядит просто потрясающе", - отметил на пресс-конференции в Киеве операционный менеджер европейской федерации LEN Марко Бирри.

Зрители на чемпионате Европы увидят соревнования в 13 дисциплинах, в том числе в смешанных синхронных прыжках. Три сборных - Украины, Германии и России - заявили своих спортсменов на все виды. Всего на чемпионате Европы выступят 123 спортсмена из 23 команд – новый рекорд подобных турниров.

В 2016 году на предыдущем первенстве Европы в Лондоне сборная Украины выиграла 8 медалей. Повторить успех без ушедшей в декрет Елены Федоровой и Юлии Прокопчук, которая завершила карьеру, будет нелегко. Команда омолодилась, а самые большие надежды главный тренер Тамара Токмачева возлагает на мужские трамплины 1 и 3 метра, где выступят Олег Колодий и восьмикратный чемпион Европы Илья Кваша.

Традиционно сильными позиции сборной являются в синхронных прыжках. Если, вернувшийся после травмы двукратный призер чемпионатов мира Александр Горшковозов сумел быстро набрать форму, то его дуэт с Максимом Долговым будет одним из фаворитов на вышке.

Среди самых звездных участников чемпионата – 13-кратный чемпион Европы, двукратный призер Олимпийских игр немец Патрик Хаусдинг, олимпийский чемпион Лондона Илья Захаров и его партнер по российской сборной пятикратный призер чемпионатов мира Евгений Кузнецов.

Состав сборной Украины

Мужчины

Александр Горшковозов (26 лет) – вышка-синхрон, команда

Максим Долгов (20) - вышка, вышка-синхрон, вышка-микст

Илья Кваша (29) – трамплин 1м, трамплин 3м, трамплин-синхрон

Олег Колодий (24) - трамплин 1м, трамплин 3м, трамплин-синхрон

Станислав Олиферчик (22) – трамплин-микст

Женщины

Виктория Кесарь (23) - трамплин-синхрон, трамплин-микст

Анна Красношлык (20) - вышка

Анастасия Недобега (23) – трамплин 3м

Анна Письменская (26) - трамплин 1м, трамплин 3м, трамплин-синхрон

Диана Шелестюк (20) - трамплин 1м

Валерия Люлько (17) - вышка-синхрон, вышка-микст, команда

София Лыскун (15) вышка, вышка-синхрон,

Расписание чемпионата Европы-2017

12 июня

17:00 Команда - Финал

13 июня

10:00 Женщины Вышка – Квалификация

16:30 Микст 3 м Синхрон – Финал

18:00 Женщины Вышка - Финал

14 июня

10:00 Мужчины 1 м трамплин – Квалификация

16:30 Женщины Вышка. Синхрон – Финал

18:00 Мужчины 1 м трамплин – Финал

15 июня

10:00 Женщины 3 м трамплин – Квалификация

16:30 Мужчины Вышка. Синхрон – Финал

18:00 Женщины 3 м трамплин – Финал

16 июня

10:00 Мужчины 3 м трамплин – Квалификация

16:30 Микст Вышка. Синхрон – Финал

18:00 Мужчины 3 м трамплин – Финал

17 июня

10:00 Женщины 1 м трамплин – Квалификация

16:30 Мужчины 3 м трамплин. Синхрон – Финал

18:00 Женщины 1 м трамплин – Финал

18 июня

10:00 Мужчины Вышка – Квалификация

16:30 Женщины 3 м трамплин. Синхрон – Финал

18:00 Мужчины Вышка - Финал