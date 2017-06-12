Триумфатор Ролан Гаррос Надаль поднялся на второе место в рейтинге ATP впервые за три года

По итогам Ролан Гаррос, который вчера завершился во Франции, Ассоциация теннисистов-профессионалов обновила рейтинг лучших в данном виде спорта.

Триумфатор Открытого чемпионата Франции Рафаэль Надаль впервые с 2014 года поднялся на вторую строчку рейтинга. Лидером списка остается британец Энди Маррей.

Читайте такжеВпервые в истории женского тенниса украинка Свитолина вошла в топ-5 мирового рейтингаСтэн Вавринка, вышедший во Франции в финал, остался третьим. В то же время сдал позиции Новак Джокович, опустившийся со второго на четвертое место. Замыкает пятерку лучших Роджер Федерер.

Среди украинских теннисистов наибольший прогресс в рейтинге за последние две недели у Сергея Стаховского, который поднялся сразу на 17 позиций и занимает 106-е место. Единственный представитель Украины в топ-100 Александр Долгополов также улучшил свое положение на 8 ступенек и теперь занимает 81-ю строчку.

Читайте такжеРафаэль Надаль выиграл 10-й Ролан Гаррос в карьере, обновив рекорд всех времен В чемпионской гонке сезона вместе с Надалем и Федерером в топ-восьмерку также входят Доминик Тим, Стэн Вавринка, Александр Зверев, Новак Джокович, Энди Маррей и Давид Гоффен.