Впервые в истории женского тенниса украинка Свитолина вошла в топ-5 мирового рейтинга

В понедельник Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг теннисисток.

Украинка Элина Свитолина поднялась на одну позицию и занимает пятое место в рейтинге WTA благодаря результатам на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос).

Элина улучшила свой личный рекорд еще на одну позицию и вместе с ним обновила национальный рекорд для женского тенниса Украины. До сих пор за всю историю этого спорта лишь одному украинцу удавалось войти в топ-5 - это сделал Андрей Медведев в 1994 году (4-е место в рейтинге АTP).

Первое место в текущем рейтинге WTA по-прежнему остается за Анжеликой Кербер из Германии. Финалистка Ролан Гаррос Симона Халеп поднялась на второе место. Далее идут Каролина Плишкова и Серена Уильямс. Замыкает лучшую пятерку Элина Cвитолина.

Отметим, что сенсационная победительница Открытого чемпионата Франции Елена Остапенко поднялась на 12-е место.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко, впервые в карьере пробившаяся в третий круг на Открытом чемпионате Франции, приближается к своему лучшему результату в рейтинге (33-е место) и сейчас находится на 37-й позиции.

Что касается результатов чемпионской гонки, которые влияют на участие спортсменок в итоговом турнире года в Сингапуре, то Свитолина здесь на третьем месте, пропустив вперед Халеп и Плишкову. Остапенко - четвертая, замыкает топ-пятерку Каролин Возняцки.