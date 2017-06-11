Рафаэль Надаль выиграл 10-й Ролан Гаррос в карьере, обновив рекорд всех времен

Испанец Рафаэль Надаль завоевал юбилейный, десятый титул на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В финале Ролан Гаррос-2017 он обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.

Поединок продлился 2 часа 5 минут. Надаль выполнил 4 эйса, 27 раз пробил навылет и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. У Вавринки 1 эйс, 19 «виннерсов». Свой единственный брейк-пойнт швейцарец упустил.

Рафаэль Надаль вышел на чистое второе место по количеству титулов на Большом Шлеме за всю историю мужского тенниса. Это его 15-й титул на турнирах самой престижной категории - на один трофей испанец опередил американца Пита Сампраса. Впереди с 18-ю титулами остается швейцарец Роджер Федерер.

Отметим, что за всю историю мужского одиночного тенниса ни одному игроку, кроме Надаля, не удавалось победить на одном турнире Большого Шлема больше семи раз.