Капитан сборной Украины по теннису Медведев не сумел выиграть финал на Ролан Гаррос

Известный в прошлом украинский теннисист Андрей Медведев, выступавший на Турнире легенд в рамках Ролан Гаррос во Франции, едва не стал победителем этого соревнования.

Капитан сборной Украины по теннису выступал в парном турнире в категории теннисистов до 45 лет в дуэте с голландцем Паулом Хархёйсом и дошел до финала.

В решающем матче пара Медведев/Хархёйс встретилась с французским дуэтом Себастьян Гросжан / Микаэль Ллодра. Этот поединок состоялся сегодня и прошел в драматичной борьбе.

Украинско-голландский дуэт уступил в первом сете - 4:6, затем взял реванш во втором - 6:3. Победитель определился в так называемом "супертай-брейке", в котором игра длится до 10 очков. Пара Гросжан/Ллодра оказалась сильнее со счетом 10:8.

Отметим, что Андрей Медведев уже побеждал на Турнире легенд Ролан Гаррос в 2010 году, выступая в паре с россиянином Евгением Кафельниковым.

В годы активной спортивной карьеры Медведев также был финалистом Открытого чемпионата Франции, но не сумел выиграть турнир Большого Шлема, в 1999 году уступив в решающем матче американцу Андре Агасси.