Мужская и женская сборные Украины заняли 3-и места на Кубке Европы в беге на 10 000 метров

В Минске завершился легкоатлетический Кубок Европы в беге на 10 000 метров, где в командном зачете и у мужчин и у женщин сборные Украины заняли 3-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

У мужчин украинцы финишировали с общим результатом 1 час 29 минут 03,26 секунды. Наши бегуны уступили командам Испании (1:25:55.26) и Италии (1:27:35.99).

В личном зачете лучшими из украинцев стали Дмитрий Лашин (9-е место, 29:21.36) и Роман Романенко (10-е, 29:21.43). Первые три места на счету бегунов из Испании - Антонио Абадиа (28:31.16), Хуана Переса (28:35.69) и Карлоса Майо (28:48.41).

В женской части соревнований украинки финишировали с общим результатом 1:41:25.0, уступив командам Беларуси (1:37:57.33) и Португалии (1:39:42.84).

В личном зачете в забеге В первенствовали Юлия Шматоваленко (33:11.13) и Ольга Котовская (33:34.49). Но, после забега А, они оказались на 8-м и 10-м местах, соответственно. Победу одержала Сара Морейра из Португалии (32:03,57), второе место - у Ольги Мазуренок из Беларуси (32:13.73), третье - у Эсмы Айдемир из Турции (32:41.03).

Кубок Европы в Минске проходил 11 июня.