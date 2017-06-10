Украинские волейболисты проиграли матч Евролиги сборной Дании

В Ивано-Франковске завершился матч 2-го тура волейбольной Евролиги, в котором сборная Украины проиграла команде Дании, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола.

Игра завершилась со счетом 0:3.

Матч продолжался почти полтора часа - 1 час 29 минут.

Украинцы оказали достойное сопротивление сопернику во всех трех партиях, но в концовках соперник был чуть удачливее. Датчане выиграли два сета с одинаковым счетом 25:22, а третий - 25:23.

Любопытно, что самым результативным игроком встречи стал игрок сборной Украины Василий Тупчий - 21 очко (9 брей-поинтов). У датчанина Расмуса Нильсена - 17 (5).

Таким образом, сборная Украины проиграла 1 матч при 1 победе (над сборной Израиля, 3:0).

Ранее сегодня, сборная Венгрии обыграла команду Израиля со счетом 3:1.

В воскресенье, 11 июня, сборные Украины и Венгрии разыграют 2-3 места на турнире в Ивано-Франковске, в то время как датчане досрочно заняли 1-е место, а команда Израиля - 4-е.