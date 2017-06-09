Женская сборная Украины по гандболу свела вничью первый матч плей-офф ЧМ с Испанией

В Сумах завершился первый матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира, в котором сборная Украины сыграла вничью с командой Испании, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 24:24.

Украинки вчистую проиграли первый тайм (10:16), но затем сумели переломить ход игры и добились ничьей. Добыть хотя бы минимальное преимущество в домашней игре команда не сумела.

Самым результативным игроком сборной Украины стала Виктория Борщенко, на счету которой 9 голов. Еще восемь игроков нашей команды забили от одного до трех голов.

Ответный матч состоится 14 июня в Малаге.

Команда-победитель по сумме двух матчей станет участником ЧМ, который пройдет в декабре 2017 года.