МОК добавил в программу Игр-2020 15 новых дисциплин

Международный олимпийский комитет принял решение о включении в программу Игр-2020 15 новых дисциплин, сообщает пресс-служба МОК.

Решение было принято 9 июня на заседании Исполкома МОК в швейцарской Лозанне.

В программу Игр войдут: смешанная эстафета в легкой атлетике 4 по 400 метров, смешанные командные соревнования по дзюдо и стрельбе из лука, соревнования по баскетболу среди команд 3 на 3; смешанные соревнования по настольному теннису; командные соревнования по фехтованию среди мужчин и женщин; смешанная эстафета по триатлону; комбинированная эстафета по плаванию 4 по 100 метров; соревнования по плаванию на дистанции 800 метров у мужчин и 1500 метров у женщин, а также соревнования по BMX фристайлу у мужчин и женщин и мужской и женский мэдисон в велотреке.

Олимпиада-2020 состоится в Токио с 24 июля по 9 августа.