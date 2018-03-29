Теннисистка Свитолина: покорение Парижа и топ-5 мирового рейтинга

Турнир в Париже, наряду с открытыми чемпионатами США, Австралии и самым знаменитым – Уимблдонским теннисным турниром в пригороде Лондона, является одним из самых престижных, которые проводятся в теннисном мире ежегодно. И на этот турнир Свитолина приехала в статусе игрока Топ-10 мирового рейтинга. Украинский теннис получил свою звезду мирового масштаба, а, с учетом травм и прочих проблем лидеров рейтинговой гонки WTA, одну из реальных претенденток на победу в Париже.

Так, например, второй номер мирового рейтинга и явный фаворит любого крупного турнира американка Серена Уильямс в конце апреля сообщила о том, что находится на 20-й неделе беременности. Разумеется, это сразу смешало все карты. Найти более явного, практически «железного», фаворита было невозможно. Что и подтвердило дальнейшее развитие событий. Идущую впереди Уильямс в рейтинге первую ракетку мира немку Анжелик Кербер уже в первом круге турнира в Париже обыграла россиянка Екатерина Макарова. Во втором круге, Макарову обыграла украинка Леся Цуренко. И так далее…

В этой круговерти шансы Элины Свитолиной были чрезвычайно высоки. Тем более, она не допускала осечек и очень уверенно проводила матч за матчем, добывая победы и расчищая себе путь к решающим раундам турнира. Только матч четвертого круга с Петрой Мартич оказался крайне напряженным. В нем Свитолина висела «на волоске», но сумела выйти из, казалось бы, безнадежного положения. Украинка проигрывала по ходу решающей партии 2:5, но все закончилось благополучно – 7:5. А вот следующее препятствие, в лице 3-го номера «посева» Симоны Халеп (4-я ракетка мира, считая Уильямс) показало главную проблему нашей теннисистки – отсутствие опыта больших побед и, сопряженную с этим, психологическую неустойчивость. Украинка сама в чем-то испытала чувства своей предыдущей соперницы Мартич.

Свитолина, которая одержала первую большую победу в своей жизни именно на кортах Ролан Гаррос в 2010-м году в юниорском турнире, в этом году ехала сюда в совершенно другом статусе. Ее ждали, за ней внимательно следили, новость о каждой победе широко тиражировалась СМИ – как в Украине, так и за рубежом. Все это создавало большой психологический пресс, с которым украинка вряд ли могла легко справиться. Пока на ее счету не так много больших и громких побед, чтобы спокойно относиться к каждой вспышке фотокамер, сюжету по ТВ, или публикации в СМИ…

Собственно, большие победы к ней пришли только в этом году. Ранее были только одиночные успехи, не приносящие титулы крупных турниров. Как, например, знаменитая победа на Олимпиаде в Рио-2016 над Сереной Уильямс. Тот выигрыш подарил украинке «минуту славы», но не перерос даже в бронзовую медаль Игр, не говоря уже о большем – золоте или серебре. А две победы на турнирах в Баку (2013, 2014), и титулы в Марракеше (2015) и Куала-Лумпуре (2016) были крайне незначительны, чтобы говорить о потенциальных крупных успехах украинской теннисной «звездочки».

В настоящую звезду она превратилась только с приходом 2017-го года. Что примечательно, еще зимой, в межсезонье, сама Свитолина отмечала, что у нее есть все предпосылки для того, чтобы войти, минимум в Топ-10 мирового рейтинга. В десятку она вошла уже в начале сезона. Перед турниром в Париже уже была в Топ-6. А в понедельник замкнет пятерку лучших игроков мира.

Крайне удачным для нашей спортсменки стал февраль нынешнего года, когда она с интервалом в две недели выиграла два крупных турнира на харде (жесткое покрытие корта) – в Тайбэе, где в финале оказалась лучше китаянки Пенг Шуай, и в Дубаи, где повергла в решающем матче Каролин Возняцки из Дании. Причем победы в финальных матчах были одержаны на редкость легко и непринужденно, как для столь статусных игр – 6:3, 6:2 и 6:4, 6:2, соответственно.

Но, чем ближе был второй турнир года из серии «Большого шлема» в Париже, тем больше волновали результаты украинки на красных грунтовых кортах.

Все специалисты, да и просто любители тенниса, прекрасно помнили, с чего началось восхождение Свитолиной в элиту мирового тенниса. С той самой победы 2010-го года на юниорском «Ролан Гаррос». И уже перед началом соревнований в Париже нервы у всех были натянуты до предела. Победы на турнире в Стамбуле и, особенно, в Риме, где в финале была обыграна «сама» Симона Халеп (4:6, 7:5, 6:1) показали, что украинка находится в отличной форме. И вполне готова к победам на большом уровне – уровне «Большого шлема». Готова физически, но готова ли психологически?...

Ответ на этот вопрос был дан в среду, в матче ¼ финала с той самой Халеп. К сожалению, ответ - резко отрицательный. Свитолина еще совсем не готова к громким победам на турнирах «Большого шлема». Сюжет игры с Халеп был настолько обескураживающий, что впору было схватиться за голову, что неоднократно и делали украинские болельщики во время матча. Украинка вела со счетом 6:3, 5:1 и допустила всего пару неточностей. Этого вполне хватило Халеп, чтобы «вцепиться» в соперницу и не выпускать ее уже до конца поединка. Свитолина сумела выиграть еще гейм и перевести игру на тай-брейк, где у нее был матчбол. Но и тут Халеп продемонстрировала чудеса техники, из затруднительного положения попав мячом точно в линию. Этот момент окончательно перевернул ход матча. Румынка выиграла решающий гейм второй партии – 6:7, а в третьем сете даже не дала украинке опомниться - 0:6.

Впрочем, повод для паники здесь вряд ли найдется. Это всего лишь одно, пускай и очень досадное, и в очень важном турнире, поражение. Главное -как его воспринимает сама Элина. «Вы ждете от меня слез и истерики? - спросила она на пресс-конференции после матча. - Но я не буду плакать, я только сделаю определенные выводы. К тому же, сегодняшний матч дал много хорошего».

«Думаю, это был хороший матч для меня. Я не должна воспринимать его как плохой матч или как плохой день. Мне кажется, Симона начала играть лучше, конечно, я позволила ей немного вернуться в игру, а она и так всегда борется за каждый мяч. Так что я ожидала этого от нее, это было обычное дело. Но мне действительно не следует говорить об этом матче, как о плохом опыте, напротив, это был хороший опыт. Я в порядке, сегодня будет грустно, но завтра наступит другой день и жизнь будет продолжаться. Я ничего не могу поделать. Для меня в этом есть какой-то момент неудачи, возможно. Но не то чтобы жизнь вдруг стала плохой. Я все еще буду пятой ракеткой мира со следующей недели и у меня будут мои четыре титула. Никто этого у меня не отнимет. Думаю, завтра у меня не будет причин быть грустной», - добавила украинская спортсменка.

Популярность Элины выходит уже далеко за рамки ее персональных болельщиков, или смотрящих матч по ТВ украинских зрителей, болеющих «за свою». Что, в принципе, неудивительно для игрока из элиты мирового тенниса. В этот же раз Свитолину поддержал и один из сильнейших теннисистов-мужчин Украины - Сергей Стаховский. На следующий день после матча он написал у себя в Twitter: «Такое поражение трудно принять. Но я уверен, что Элина Свитолина вернется еще сильнее на траве. Она выдала блестящее выступление на Ролан Гаррос».

Насколько эта неудача повлияла на психологическое состояние Свитолиной, можно будет увидеть уже совсем скоро. Сезон продолжается, а серия турниров на траве весьма скоротечна. Грунтовый «Ролан Гаррос» и травяной Уимблдон разделают всего две недели. И соревнование в Бирмингеме – прекрасный повод отвлечься от грустных мыслей, забыть о нереализованных возможностях и окунуться в «зеленый мир», который придет на смену «оранжевому». Именно этот турнир вскоре предстоит покорить (или не покорить) Элине Свитолиной.

В Бирмингем она едет, будучи в рейтинге пятой ракеткой мира. В любом случае, если и не фаворит, то очень грозная сила. Кстати, в отличие от классического рейтинга, где считаются результаты по итогам последних 52 недель, в альтернативном рейтинге за 2017-й год украинка идет на 1-м месте. Лучшее нее в этом сезоне еще никто не выступал.

И, напоследок: на юниорском Уимблдоне-2012 Свитолина дошла до финала. Почему бы ей сейчас не превзойти это собственное достижение?

Кирилл Стадниченко