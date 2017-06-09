Ольга Земляк и Иван Банзерук признаны лучшими легкоатлетами мая в Украине
13:36, 09 июня 2017Другое
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Банзерук выиграл две золотые медали Кубка Европы.
Банзерук выиграл на дистанции 50 км. в Подебрадах / volynnews.com
Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов мая в Украине, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
У мужчин вне конкуренции был главный герой Кубке Европы по спортивной ходьбе Иван Банзерук, который в Подебрадах получил две золотые награды – на дистанции 50 км в личном зачете (3:48.15) и в командном зачете.
У женщин респонденты отдали предпочтение Ольге Земляк, которая заняла третье место с десятым результатом сезона в мире в беге на 400 м – 50,89 – на этапе Бриллиантовой лиги в Шанхае.
Опрос традиционно проводится среди членов Совета ФЛАУ, представителей СМИ и болельщиков. Голоса каждой из групп при подведении итогов учитывались как треть всех голосов.
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