Украинская команда по пляжному волейболу пробилась в финал чемпионата мира впервые за четыре года

Женская пара из Запорожья Валентина Давыдова/Евгения Щипкова примет участие в чемпионате мира по пляжному волейболу, который в этом году принимает Австрия, сообщает Федерация волейбола Украины.

Международная Федерация обнародовала список участниц женского чемпионата мира по бич-волею, который состоится в Вене (Австрия) с 28-го июля по 5 августа.

Последний раз наши представительницы пробивались в финал 2009 года (Светлана Бабурина/Галина Ошейко - 17 место), а мужчины на Мундиалях в последний раз представляли Украину в 2013 году (Сергей Попов/Валерий Самодай - 17 место).

В нынешнем году система отбора на чемпионат мира существенно изменилась, причем менялась в течение последних шести месяцев дважды. По новой формуле пробиться на мировой форум стало гораздо труднее, особенно это касается европейских пар, которые начинают диктовать моду в пляжном волейболе всей планеты. Так на нынешнем финале от Старого Мира примут участие 17 команд, тогда как два года назад их было 21. С другой стороны, в финальном турнире "проходных" пар стало гораздо больше за счет расширения географии команд. Вот и в Австрии рядом с лучшими пляжными дуэтами будут соревноваться откровенные "туристы" из Африки и Южной Америки. Конечно, это не касается бразильских пар, которые себе путь на Мундиаль проложили через участие в турнирах ФИВБ.

Украинская пара Давідова/Щипкова в финальный турнир попала с высоким рейтингом 19. В течение ближайшего месяца он изменится, ведь у запорожанок "сгорят" очки прошлогодних турниров, среди которых 450 очков - с Континентального Кубка. Однако шансы проявить себя с лучшей стороны в Австрии у Давыдовой/Щипковой очень высокие. Украина могла быть представлена в Австрии и двумя парами, ведь у киевских сестер Махно международный рейтинг тоже довольно таки высокий. Для двух пар в финале можно было бы пойти на експеритмент и разделить два украинских дуэта. Такой шаг позволил бы иметь больше украинских представителей, вывезти больше рейтинговых очков и призовых с Мундиаля. А также сделать максимум, чтобы и на чемпионате Европы, который в нынешнем году будет принимать Юрмала (Латвия), украинских команд в финале было больше.

У мужчин в финале чемпионата мира украинских пар не будет. Наилучшие шансы пробиться в решающую стадию соревнований имели действующие чемпионы Украины по пляжному волейболу Николай Бабич и Ярослав Гордеев. Однако им не хватило рейтинговых очков.