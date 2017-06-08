Земляк и Левченко стали призерами легкоатлетического турнира "Бриллиантовой лиги" в Риме

В Риме (Италия) завершился очередной этап легкоатлетических соревнований серии "Бриллиантовой лиги", где в число призеров попала бегунья Ольга Земляк и Юлия Левченко в прыжках в высоту, сообщает официальный сайт соревнований.

Земляк в забеге на 400 метров финишировала на 3-м месте с результатом 51,08 секунды. Наша спортсменка уступила только Наташе Хастингс из США - 50,52 и Новлен Вильямс-Миллс с Ямайки, с результатом 51,04.

В прыжках в высоту у женщин Юлия Левченко покорила планку на высоте 1,94 метра, уступив Камеле Лисвинко из Польши (1,96) и Юлии Кучиной-Ласицкене из России, выступающей од нейтральным флагом из-за дисквалификации РФ (2 метра ровно).

В прыжках с шестом Марина Килипко с результатом 4,40 м. заняла 7-е место. А в секторе для тройного прыжка Ольга Саладуха заняла 9-е место - 13,75 метра.

Следующий этап "Бриллиантовой лиги", турнир в Осло, пройдет 15 июня.