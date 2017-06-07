Савчук проиграла в паре матч Открытого чемпионата Франции по теннису

В Париже завершился матч четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Ольга Савчук в паре с Ралуцей Олару из Румынии проиграла матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает официальный сайт соревнований.

Дуэт проиграл Мартине Хингис из Швейцарии и Юнг-Ян Чан из Тайваня.

Матч закончился со счетом 2:6, 1:6.

Игра продолжалась 1 час 06 минут.

В этом матче не было ни одного эйса. Пара с участием украинки совершила 3 двойные ошибки, против 4 у соперниц, украинка и румынка выиграли всего 37 розыгрышей мячей, против 61 у соперниц.

Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 22 мая по 11 июня.