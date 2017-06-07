Савчук проиграла в паре матч Открытого чемпионата Франции по теннису
19:27, 07 июня 2017Другое
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Украинка уступила легендарной швейцарке Мартине Хингис и Чан из Тайваня.
Ольга Савчук проиграла в Париже в 1/4 финала парногго разряда / Reuters
В Париже завершился матч четвертьфинала Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Ольга Савчук в паре с Ралуцей Олару из Румынии проиграла матч 1/4 финала Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает официальный сайт соревнований.
Дуэт проиграл Мартине Хингис из Швейцарии и Юнг-Ян Чан из Тайваня.
Матч закончился со счетом 2:6, 1:6.
Игра продолжалась 1 час 06 минут.
В этом матче не было ни одного эйса. Пара с участием украинки совершила 3 двойные ошибки, против 4 у соперниц, украинка и румынка выиграли всего 37 розыгрышей мячей, против 61 у соперниц.
Как сообщал УНИАН, Открытый чемпионат Франции по теннису проходит с 22 мая по 11 июня.
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