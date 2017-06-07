До полуфинала Ролан Гаррос оставался шаг: Свитолина выпустила из рук победу над Халеп

Украинская теннисистка Элина Свитолина была в шаге от победы в четвертьфинальном матче турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

В невероятном по накалу и интриге трехсетовом противостоянии украинка уступила румынке Симоне Халеп, которую букмекеры считают главным фаворитом соревнований.

Свитолина блестяще начала поединок, выиграв первые пять геймов и ведя в счете 5:0. Халеп попыталась зацепиться за свои шансы, выиграв следующие три гейма, но не больше. Убедительная победа Свитолиной в первой партии - 6:3.

Второй сет, без преувеличения, стал украшением всего Ролан Гаррос. Вначале все шло по сценарию первой партии: после первых шести геймов счет был 5:1 в пользу Свитолиной. Но затем Халеп совершила практически чудо, выиграв следующих пять геймов подряд и повела в счете 6:5.

В самом длинном и напряженном 12-м гейме второго сета Свитолина ушла с четырех сет-болов и выиграла свою подачу, переведя игру на тай-брейк.

На тай-брейке Свитолина также вела со счетом 4:2, но растеряла преимущество. При счете 7:6 украинка имела матч-бол, находясь в одном точном ударе от полуфинала Ролан Гаррос. Но Халеп своим ударом попала мячом в линию и выбралась из безнадежной для себя ситуации, набрав после этого еще два очка и вытянув партию - 7:6 (9:7).

Третий сет был полностью за Халеп, а Свитолина морально сдала позиции в этой дуэли. Матч продолжался 2 часа 6 минут.

Элина Свитолина (УКРАИНА) - Симона Халеп (Румыния) - 6:3, 6:7 (7:9), 0:6

В полуфинале Ролан Гаррос Симона Халеп сыграет с Каролиной Плишковой.