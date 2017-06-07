Действующего чемпиона Ролан Гаррос серба Джоковича в трех сетах растерзал австриец Тим

На Открытом чемпионате Франции по теннису определились первые два полуфиналиста мужского одиночного турнира.

Действующий обладатель чемпионского титула Ролан Гаррос серб Новак Джокович (вторая ракетка мира) потерпел сокрушительное поражение в четвертьфинале от 23-летнего австрийца Доминика Тима.

Матч ожидался с большим нетерпением, однако по-настоящему оправдал надежды болельщиков лишь первый сет, когда соперники устроили настоящую битву, продолжавшуюся больше часа. Партия окончилась тай-брейком, в котором сильнее оказался австрийский теннисист.

Читайте такжеОдин из сильнейших теннисистов мира Джокович взял себе в тренеры звезду 90-х АгассиС каждым геймом силы покидали 12-кратного победителя турниров Большого Шлема, который в результате с разгромным счетом уступил.

Победа досталась Доминику Тиму - 7:6 (7:5), 6:3, 6:0.

На нынешнем турнире Ролан Гаррос австриец не проиграл еще ни одного сета и теперь в полуфинале сыграет с "королем грунта" Рафаэлем Надалем. Испанец прошел в четвертьфинале своего соотечественника Каррено Бусту - 6:2, 2:0 (отказ).

Напомним, сегодня Элина Свитолина проведет матч 1/4 финала Ролан Гаррос против Симоны Халеп. Начало - в 15.00 по киевскому времени.