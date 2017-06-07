Украинка Свитолина гарантировала себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам Ролан Гаррос

Благодаря выходу в четвертьфинал Ролан Гаррос и после поражения Каролин Возняцки в четвертом круге, вне зависимости от исхода сегодняшнего матча против Симоны Халеп, украинка Элинa Свитолина точно не опустится ниже пятого места в рейтинге WTA.

Таким образом, 22-летняя спортсменка по итогам этой недели гарантированно станет первой в истории украинского женского тенниса, вошедшей в топ-5 в мире, сообщает btu.org.ua.

Ранее лишь одному украинскому теннисисту удавалось занять место в топ-5: Андрей Медведев в мае 1994 года поднялся на четвертую позицию в рейтинге АТР.

Добавим, что в этом сезоне Элинa Свитолина уже выиграла четыре турнира - два титула WTA Premier 5 (Дубай и Рим) и два титула WTA International (Тайбэй и Стамбул). Украинка лидирует в чемпионской гонке на Итоговый турнир в Сингапуре.

Сегодня Элинa Свитолина выйдет на корт "Сюзан Ленглен" в Париже и сыграет против румынки Симоны Халеп за место в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Матч ориентировочно начнется в 15.00 по киевскому времени.