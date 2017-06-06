Народные депутаты проголосовали за расширение термина "спорт" в законе Украины

Верховная Рада Украины приняла правительственный закон «О внесении изменений в Закон Украины "О физической культуре и спорте" относительно начала служебно-прикладного и военно-прикладного спорта».

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 235 народных депутатов из 361, зарегистрированного в сессионном зале.

Так, в законе “О физической культуре и спорте” определение термина “спорт” дополняется и понятиями служебно-прикладного и военно-прикладного спорта.

Закон дополнен статьей, согласно которой служебно-прикладной и военно-прикладной спорт – это направление спорта, связанный с выполнением военнослужащими и работниками Вооруженных сил Украины, других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины, правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб, своих служебных обязанностей.

Развитие служебно-прикладного и военно-прикладного спорта обеспечивают субъекты сферы физической культуры и спорта.

Также законом определено, что спортсмены высшей категории, которые проходят военную службу в ВСУ, других военных формированиях, правоохранительных органах, спасательных и других специальных службах, могут зачисляться в учреждения физической культуры и спорта или назначаться на должности в структурных подразделениях, на которые возложены функции по спортивной деятельности и развития физической культуры и спорта, где им создают необходимые условия для повышения спортивного мастерства, а также обеспечивается возможность участия в международных, всеукраинских и других спортивных соревнованиях.

Определенные законом сооружения учреждений физической культуры и спорта для организации и проведения занятий по физической подготовке военнослужащих и работников ВСУ и других военных формирований, работников правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб, подготовки соответствующих спортсменов к участию в спортивных соревнованиях.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 25 мая Верховная Рада внесла изменения в закон "О физической культуре и спорте" относительно признания национальных видов спорта - боевого гопака и спаса.