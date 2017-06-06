НОК поздравил представителей СМИ с Днем журналиста в корейском стиле

Сегодня, в международный день журналиста, Национальный олимпийский комитет Украины по инициативе его президента Сергея Бубки поздравил лучших представителей масс-медиа Украины, которые делают весомый вклад в развитие и популяризацию спорта и олимпийского движения.

Главной тематикой мероприятия стали XXIII зимние Олимпийские игры, которые через 248 дней стартуют в корейском Пхенчхане. Об этом сообщает официальный сайт НОК.

Благодаря содействию Посольства Республики Кореи в Украине праздник День журналиста принял Корейский образовательный центр.

С профессиональным праздником представителей СМИ поздравили президент НОК Украины Сергей Бубка, министр молодежи и спорта Игорь Жданов, Посол Республики Корея в Украине Ли-Янг-Гу, председатель Комиссии НОК Украины «Средства массовой информации и пропаганда олимпийского движения» Олег Волков, а также прославленные биатлонистки – призеры Олимпийских игр Валентина Цербе и Елена Петрова.

«Очень важно, чтобы спорт был достойно представлен в теле - и радиоэфире, в Интернете, на страницах газет и журналов. Страна должна знать своих спортивных героев, гордиться ими, на их ярких примерах должно расти сильная и здоровая нация», - отметил в своем обращении к спортивным журналистам Сергей Бубка.

Президент НОК поблагодарил Посольство Кореи в Украине за тесное сотрудничество и поддержку украинских спортсменов и выразил уверенность, что Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане пройдут на самом высоком уровне.

Представители СМИ смогли потренироваться в написании олимпийских и спортивных слов на основе алфавита страны-хозяйки Игр «хангыль», который был разработан в 15 веке и используется до настоящего времени.