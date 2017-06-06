Румынская теннисистка Халеп: В этом сезоне Свитолина играет просто великолепно

Четвертая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала предстоящий матч 1/4 финала Ролан Гаррос против украинки Элины Свитолиной.

Румынка отметила, что украинская теннисистка классно играет в нынешнем сезоне. Слова Халеп приводит официальный сайт WTA.

«Я уверена в себе на данном этапе, потому что чувствую свою игру. Думаю, все получается. Тем не менее, каждый матч здесь — серьезное испытание, а меня ждет очень сильная оппонентка. В этом сезоне Свитолина играет просто великолепно. В Риме я уступила не только ей, но еще и своей травме. Это расстроило меня, но появился шанс все исправить. Сделаю все, что от меня зависит».

Напомним, что Свитолина на пути в четвертьфинал в сложнейшей игре обыграла хорватку Петру Мартич. После игры Элина сообщила, что у нее были проблемы со спиной.