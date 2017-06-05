Украинка Свитолина о своем самочувствии: Мой физиотерапевт был в шоке

Организаторы Ролан Гаррос опубликовали расписание игр турнира на вторник. Как и предполагалось, четвертьфинальный матч между украинкой Элиной Свитолиной и румынской теннисисткой Симоной Халеп не включен в программу завтрашнего дня, а значит - состоится в среду.

"По поводу четвертьфинала с Симоной Халеп, то я извлекла много полезного из нашего последнего матча в Риме. Тот финал был трудным, поскольку мы обе боролись с травмами. Это был хороший матч и, я думаю, я могу подготовить план игры на четвертьфинал, а там посмотрим, что будет", - отметила Свитолина.

Также она подтвердила, что имела проблемы со здоровьем сегодня во время игры с хорваткой Петрой Мартич.

"Травма не дала мне хорошо стартовать, я ощущала некоторый дискомфорт. Это странно, потому что я весь день чувствовала себя нормально, а потом за полчаса до матча почувствовала сильную боль в спине. Я даже толком не размялась перед матчем. Поэтому было большое чувство паники из-за происходящего. И потом я забыла как побеждать, как играть. Так что я не была в игре на все 100%.

Мой физиотерапевт был в шоке, потому что я сказала, что такой боли раньше не чувствовала. Да, бывает скованность после затяжных матчей, но это все равно другая боль. Это было очень странно и непривычно для меня.

Как мне удалось отыграться со счета 2-5 в решающем сете? Не знаю. Мартич играла чрезвычайно хорошо. Но мне удалось вернуть этот настрой, настрой Свитолиной. Сказала себе, что я не проиграю этот матч. Я знаю, какого это - быть игроком топ-10 и как играть в напряженных ситуациях. Думаю, это помогло сегодня", - отметила Свитолина, чьи слова передает btu.org.ua.