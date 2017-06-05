Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Ролан Гаррос, победив в более чем двухчасовом матче

Украинка Элина Свитолина добыла трудную победу в 1/8 финала Ролан Гаррос над 290-й ракеткой мира Петрой Мартич, сенсационно пробившейся сквозь квалификацию и три раунда основной сетки в четвертый круг соревнований.

В начале встречи Свитолина часто ошибалась (16 невынужденных ошибок в первом сете), и сильнее в стартовой партии оказалась хорватская теннисистка, победившая со счетом 6:4. Сет продолжался 39 минут.

Вторая партия началась с брейка на подаче Свитолиной, причем хорватка выиграла гейм всухую! Но уже на следущий гейм Элина вышла более собранной и вернула брейк. Соперницы агрессивно действовали на чужих подачах и в дальнейшем. В результате украинка выполнила три брейка во второй партии, заставив нервничать хорватскую теннисистку - в концовке сета та едва не разбила ракетку. Партия завершилась победой Элины - 6:3.

Между второй и третьей партиями Свитолина взяла медицинский тайм-аут - очевидно из-за проблем со спиной. Было заметно, что самочувствие Свитолиной далеко не лучшее.

Решающим мог стать шестой гейм третьего сета, когда Свитолина снова упустила свою подачу под ноль. Следующий гейм был также за хорваткой, и она повела - 5:2. Элина взяла свою подачу, но основной задачей было не дать подать хорватке на матч. Украинка получила два брейк-пойнта и сумела реализовать второй, таким образом сравняв счет по брейкам.

Взяв контроль над игрой в свои руки, Элина дожала соперницу, завершив партию и весь матч пятью выигранными геймами подряд. 7:5. Труднейший матч продолжался 2 часа 5 минут.

Элина Свитолина (Украина) - Петра Мартич (Хорватия) - 4:6, 6:3, 7:5

Соперницей Элины Свитолиной в четвертьфинале станет третья ракетка турнира и главный фаворит Ролан Гаррос румынка Симона Халеп, которая не затратила больших усилий и разгромила в параллельном матче испанку Карлу Суарез Наварро со счетом 6:1, 6:1.

Напомним, Свитолина и Халеп встречались всего две недели назад в финале турнира серии Premier 5 в Риме, и Свитолина обыграла румынку в трех сетах, завоевав четвертый титул в этом году.