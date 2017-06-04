Украинские гимнастки удачно выступили в Испании и влюбили в себя местную публику (видео)

23:25, 04 июня 2017
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За два дня на турнире World Challenge Cup в Гвадалахаре сборная Украины по художественной гимнастике завоевала четыре медали.

Украинские гимнастки в очередной раз покорили публику своей грацией / Skyrock.com

Сборная Украины по художественной гимнастике на этапе World Challenge Cup в Гвадалахаре после серебра в многоборье в групповых упражнениях выиграла еще три медали в финалах отдельных видов.

В групповых упражнениях украинки Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец стали вторыми в упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками (18.350 балла), а также завоевали бронзу в упражнении с пятью обручами (18.350 балла).

В личных финалах лидер сборной Виктория Мазур выиграла бронзу в упражнении с булавами (16.400 балла), сообщает Xsport.

Другим сильным впечатлением от турнира в Гвадалахаре стал трогательный эпизод, который попал в трансляцию соревнований. Болельщики громко приветствовали лидера сборной Украины Викторию Мазур, а сама спортсменка с радостью и очевидным смущением показала подаренный ей плакат с ее фотографиями и надписью «Ты - королева».

22-летняя луганская гимнастка ответила воздушными поцелуями и поклоном.

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Теги: #сборная Украины#художественная гимнастика#Виктория Мазур