Украинка Ольга Савчук впервые сыграет в четвертьфинале парного разряда Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ольга Савчук впервые в карьере сыграет в четвертьфинале на турнирах Большого Шлема.

В соревнованиях парного разряда Ролан Гаррос 29-летняя теннисистка, выступающая в дуэте с Ралукой Олару из Румынии, пробилась в четвертьфинал. В третьем круге этот дуэт оказался сильнее пары Габриэла Дабровски (Канада) / Сю Ифань (Китай). Счет поединка - 6:3, 3:6, 6:2.

Матч длился 1 час 57 минут. Дуэт украинки и румынки выполнил семь брейков, китайско-канадская пара ответила пятью брейками.

В четвертьфинале Ольга и Ралука встретятся с третьими ракетками соревнований - именитой швейцаркой Мартиной Хингис и Чань Юн-Янь.

Также сегодня еще один матч на турнире провела Элина Свитолина, которая помимо одиночного разряда выступает в миксте. Ее партнером является новозеландец Артем Ситак. Эта пара прекратила борьбу в соревнованиях во втором круге, проиграв в двух сетах паре Саня Мирза (Индия) / Иван Додич (Хорватия) - 2:6, 4:6.

Свитолина покидает турнир в смешанном разряде. Напомним, сегодня Элина одержала победу в третьем круге в одиночном разряде и теперь сыграет в 1/8 финала с хорваткой Петрой Мартич.