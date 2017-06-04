Действующая победительница Ролан Гаррос испанка Мугуруса вылетела в четвертом круге

Победительница Открытого чемпионата Франции 2016 года Гарбинье Мугуруса прекратила борьбу за титул в нынешнем сезоне, уступив сопернице из Франции Кристине Младенович.

Мугуруса, которая занимала 4-е место в посеве на Ролан Гаррос, проиграла француженке в трех сетах и не сможет защитить титул чемпионки турнира.

Младенович, за которую неистово болели зрители на трибунах корта Сюзанн Ленглен, в чистую выиграла первый сет - 6:1. Во второй партии Мугуруса сумела взять реванш - 6:3.

Несмотря на большое количество двойных ошибок у Младенович, она брала свои геймы в третьей партии и сумела сделать два брейка - в том числе в последнем гейме, реализовав матч-бол на подаче соперницы.

Кристина Младенович (Франция) - Гарбинье Мугуруса (Испания) - 6:1, 3:6, 6:3

Мугуруса являлась одной из фавориток турнира во Франции. Напомним, что в первом круге Ролан Гарроса сошла с дистанции первая ракетка турнира Анжелика Кербер. Украинка Элина Свитолина в 1/8 финала сыграет с Петрой Мартич из Хорватии.