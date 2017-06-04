Следующей соперницей Элины Свитолиной будет главная сенсация Ролан Гаррос

Соперницей украинской теннисистки Элины Свитолиной в четвертом круге Ролан Гаррос станет одна из сенсаций нынешнего турнира.

Украинку ждет поединок с Петрой Мартич из Хорватии, которая занимает место в конце третьей сотни мирового рейтинга и тем не менее пробилась в топ-16 на турнире Большого Шлема. Она единственная на этой стадии соревнований, кто не входит в лучшую сотню теннисисток рейтинга WTA.

290-я ракетка мира Петра Мартич успешно преодолела квалификацию, а затем оформила победы над украинкой Катериной Бондаренко и двумя представительницами топ-20 - американкой Мэдисон Кис (№12) и латвийкой Анастасией Севастовой (№17).

Ранее 22-летняя Свитолина и 26-летняя Мартич встречались на корте дважды: в 2013 году на турнире в Катовице (победа за хорваткой в трех партиях) и в 2014 году на Ролан Гаррос (Мартич отказалась от продолжения борьбы при счете 5-0 в первом сете).

Отметим, что Мартич вернулась в тур в апреле этого года после десятимесячной паузы из-за травмы. Хорватская теннисистка не принимала участие в соревнованиях с Уимблдона-2016, а по возвращению уже успела выиграть титул на турнире ITF в Италии и пробиться в финал турнира той же категории в Германии.

Лучший результат Элины Свитолиной на Открытом чемпионате Франции - четвертьфинал в 2015 году. 26-летняя Мартич свой личный рекорд на Ролан Гаррос и на турнирах Большого Шлема вообще установила в 2012 году, когда дошла до четвертого круга во Франции.

Победительница матча Свитолина - Мартич в 1/4 финала встретится с сильнейшей в поединке Симоны Халеп и Карлы Суарес Наварро, сообщает сайт Большой теннис Украины.

Поединок Свитолина - Мартич поставлен в расписание на понедельник первым запуском. Начало - в 12.00 по киевскому времени.

Таким образом, учитывая сегодняшние два матча Свитолиной - победу над Магдой Линетт в одиночном разряде и встречу в парном разряде, Элина фактически на протяжении суток проведет три поединка на Ролан Гаррос.