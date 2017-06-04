Сборная Украины стала чемпионом мира по футзалу среди игроков с дефектами зрения

В Италии завершился чемпионат мира по футзалу среди спортсменов с дефектами зрения, который стал триумфальным для сборной Украины. Об этом сообщает Xsport.

В финале мундиаля «сине-желтая» команда обыграла сборную Англии – 3:0, при этом, команды уже встречались между собой на групповой стадии этого же турнира. Тогда подопечные тренерского дуэта Чхайло-Кравченко также оказались сильнее – 2:0.

Также на пути к чемпионскому титулу украинцами были обыграны такие соперники как Франция (3:1), Япония (12:1) и Испания (3:1).

В матче за третье место бронзу выиграла сборная России, одолевшая команду Испании в серии пенальти (2:2 – основное время, 2:1 – пенальти).

Напомним, что на минувших Паралимпийских играх-2016 в Рио Украина показала лучший результат за всю историю, а паралимпийская сборная по футболу стала командой года в нашей стране.