Украинка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос

Украинка Элина Свитолина одержала победу в третьем круге турнира Большого Шлема во Франции, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.

Поединок с Магдой Линетт должен был пройти еще в субботу, но из-за непогоды в Париже был отложен на воскресный день.

Одного брейка хватило украинке, чтобы обеспечить себе победу в стартовой партии, которая длилась всего 35 минут.

Во втором сете (53 минуты) борьбы было больше: Свитолина постоянно чувствовала давление на своей подаче. У 94-й ракетки мира Линетт было 4 брейк-пойнта во втором сете, но ни один она не использовала.

В решающие моменты партии Элина сыграла, впрочем, более четко. Решающий эпизод произошлел в 11-м гейме (5:5) на подаче Линетт при счете "меньше". Сетка помогла украинской теннисистке выполнить брейк, а следовательно - скрытый матч-бол. 12-й гейм Свитолина провела идеально, подав на матч.

Элина Свитолина (Украина) - Магда Линетт (Польша) - 6:4, 7:5