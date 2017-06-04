Несмотря на судейский скандал на турнире по художественной гимнастике, украинки стали вторыми

Сборная Украины по художественной гимнастике - Евгения Гомон, Анастасия Возняк, Валерия Юзьвяк, Валерия Ханина, Диана Мижерицкая и Дарья Кобец - завоевали серебро в групповых упражнениях на этапе World Challenge Cup в испанской Гвадалахаре. Об этом сообщил Xsport.

В многоборье главный тренер команды Ирина Дерюгина была вынуждена подать протест на оценку судей, которые поставили украинским гимнасткам лишь 17.350 за упражнения с тремя мячами и двумя скакалками. Такое судейство также вызвало негодование со стороны болельщиков. В итоге судьи изменили оценку, подняв ее до 18.050.

Еще 18.300 украинки заработали днем ранее, когда заняли второе место в упражнении с пятью обручами. Общая оценка – 36.350 – позволила сборной Украине занять второе место по итогам многоборья. Бронза у Беларуси (36.300), золото у России (36.550).

В воскресенье украинки выступят в обоих финалах групповых упражнений.

В личном разряде Виктория Мазур заняла 11-е место в многоборье, а также пробилась в финал упражнений с булавами, где получила третью оценку в квалификации - 17.700. Екатерина Луценко в многоборье стала 20-й и не пробилась ни в один из финалов отдельных видов.