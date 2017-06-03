Женская сборная Украины по волейболу выиграла последний матч отборочного турнира ЧМ

В Баку (Азербайджан) завершился матч последнего тура отборочного соревнования Чемпионата мира-2018 по волейболу среди женских команд, в котором сборная Украины обыграла команду Дании, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Украинки имели преимущество на протяжении всего матча, легко и уверенно выиграв все три партии. Наши спортсменки не дали соперницам набрать более 18 очков в одной партии - 25:14, 25:18 и 25:16.

Самым результативным игроком матча стала Анна Степанюк, на счету которой 18 очков (9 брей-поинтов).

Таким образом, сборная Украины одержала в 5 матчах 3 победы и набрала 9 очков. Кроме сборной Дании наши волейболистки обыграли команды Израиля и Норвегии, а проиграли - сборным Азербайджана и Нидерландов.

Украинки завершили борьбу на ЧМ-2018.

Победительница группового турнира команда Азербайджана напрямую квалифицировалась в финальный турнир ЧМ-2018, занявшая 2-е место сборная Нидерландов сыграет в плей-офф.