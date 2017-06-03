В Киеве состоялся праздник Олимпийского дня

Сегодня в украинской столице по инициативе Национального олимпийского комитета Украины состоялся Олимпийский день, который ежегодно проходит почти в 200 странах мира по случаю дня создания Международного Олимпийского Комитета, сообщает НОК Украины.

Праздник состоялся при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины и Киевской городской государственной администрации.

Нынешнее мероприятие на НСК "Олимпийский" прошло под лозунгом «Олимпийский день на пути в Пхенчхан» и был посвящен самому главному мировому события следующего года – XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане.

Олимпийский день традиционно посетили знаменитые украинские олимпийцы, в частности: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Олег Верняев, Жан Беленюк, Анна Калинина, Павел Тимощенко, Елена Акопян, Валерий Андрийцев, Илья Кваша, Вадим Гутцайт, Лариса Заспа, Елена Цыгица, Елена Яценко, Наталья Ляпина, Анна Сорокина, Елена Пахольчик, Елена Говорова, Георгий Зантарая, Дмитрий Мицак, Влад Гераскевич, Александр Белинский, Иван Павлов, Анастасия Гожва, Марина-Магдалена Ушакова, Елена Садовничая, Елена Петрова и другие наши атлеты.

Кроме спортсменов активными участниками праздника стали наши звезды шоу-бизнеса, среди которых: Фоззи, Андрей Джеджула, Игорь Грохоцкий, Кише, Александр Павлик, Дмитрий Бабак, Николай Коваль, Андрей Осадчук, Денис Мусаев, Иван Марунич, DJ Старков, DJ Шпионов, Николай Матросов, Андрей Федоров, группа Double Life, Юрий Ивасюк, Мирослава Корташова и другие.

Изюминкой Олимпийского дня стала возможность каждого болельщика прикоснуться к корейской культуре и попробовать свои силы в зимних видах спорта, таких как: биатлон, лыжные гонки, скелетон, а также поздравить виды спорта, которые впервые вошли в Олимпийскую семьи и будут представлены в программе Игр ХХХII Олимпиады 2020 года в Токио – каратэ, скейтбординг, скалолазание.

Все желающие приняли участие в мастер-классах и проверили свои силы также в баскетболе, прыжках на батуте, гандболе, легкой атлетике, тхэквондо и других видах спорта.

Начался праздник спорта с олимпийской разминки, которую провела двукратная бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Бессонова со своими воспитанницами. Самые активные исполнители упражнений получили ценные подарки от Национального олимпийского комитета Украины.

Большое количество призов ждало и участников различных викторин, конкурсов, олимпийской лотереи и, бесспорно, символического забега.

Гости Олимпийского дня с участием звезд спорта и шоу-бизнеса преодолели 1000 метров по легкоатлетическим дорожкам стадиона со славной олимпийской историей (в 1980 году НСК «Олимпийский» принимал олимпийские соревнования по футболу и именно здесь горел олимпийский огонь Игр-1980) и большим спортивным будущим. Ведь в мае следующего года именно здесь пройдет финальный футбольный поединок Лиги чемпионов УЕФА.

Впервые в истории проведения мероприятия любители спорта имели возможность принять участие в Олимпийском дне командой и вместе с друзьями, коллегами, родными стать участником флешмоба, символического забега и побороться за победу в конкурсе караоке.

В мероприятии приняли участие Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, вице-президент Национального олимпийского комитета Украины Валерий Борзов, Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма Николай Величкович, начальник управления молодежи и спорта Департамента образования и науки, молодежи и спорта исполнительного органа Киевской городской государственной администрации Алексей Трофимов, посол Республики Корея в Украине Ли Янг Гу, ректор Национальной академии внутренних дел Владимир Черней.