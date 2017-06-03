С 7 по 9 июня в Житомире пройдет Чемпионат Украины по греко-римской и вольной борьбе среди мужчин и женщин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, соревнования пройдут в помещении ТРК ФОК. Участие в чемпионате примут лучшие борцы со всех уголков Украины.

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На чемпионат приглашены представители Минмолспорта, Национального Олимпийского Комитета, тренеры национальных сборных команд по греко-римской и вольной борьбы Украины, руководителей Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Также приглашены президенты федераций греко-римской и вольной борьбы Украины, серебряного призера Олимпийских Игр Валерия Андрийцева и мастера спорта международного класса, обладательница серебряной медали Европейских Игр по женской борьбе Татьяна Лавренчук и многих других.