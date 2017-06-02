Женская сборная Украины по волейболу проиграла решающий матч отборочного турнира ЧМ

В Баку (Азербайджан) завершился матч 4-го тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу 2018 года, в котором сборная Украины проиграла команде Нидерландов, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:3.

Матч продолжался 1 час 49 минут.

Украинки на равных боролись с соперницами в первой и четвертой партиях, проиграв их в упорнейшей борьбе на тай-бреке - 28:30 и 25:27. Между ними наша команда уверенно выиграла второй сет (25:18), но провалилась в третьем - 13:25.

Любопытно, что самым результативным игроком в матче стала игрок сборной Украины Олеся Рыхлюк, на счету которой 27 очков (7 брейк-поинтов).

Это было второе поражение нашей команды на турнире, при двух победах. Ранее украинки обыграли сборные Израиля (3:0) и Норвегии (3:1), но проиграли хозяйкам турнира из Азербайджана (0:3).

Таким образом, после 4-х туров украинки окончательно лишились шансов на завоевание 1-2 места и продолжение борьбы в ЧМ. В активе нашей команды 6 очков и 3-е место. Украинки опережают сборные Израиля, Норвегии (по 3 очка) и Дании (0) и не опустятся ниже 3-го места в итоговой таблице.

У команд Азербайджана и Нидерландов по 12 очков и в очном матче в заключительном туре отборочного турнира они разыграют прямую путевку на ЧМ. Проигравший в этой игре станет участником последнего отборочного этапа соревнований - плей-офф.

Как сообщал УНИАН, турнир в Баку проходит с 30 мая по 3 июня.