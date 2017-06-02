Савчук вышла в третий круг женского парного разряда Открытого чемпионата Франции

В Париже завершился матч второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Ольга Савчук в дуэте с Ралуцей Олару из Румынии обыграли Тимеу Бабош (Венгрия) и Андреа Главачкову (Чехия), сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 6:3, 4:6, 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 10 минут.

Савчук в паре с Олару выиграли 59 процентов розыгрышей мячей на своей первой подаче (36/61), 57 процентов мячей на своей второй подачи (17/30), выиграли 6 из 12 брейк-поинтов и, в целом, 97 розыгрышей мячей против 90 у оппоненток.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня свой матч в женском одиночном разряде в Париже проиграла другая украинка Леся Цуренко.

Открытый чемпионат Франции проходит с 28 мая по 11 июня.