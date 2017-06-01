Свитолина выиграла матч первого раунда в миксте на Открытом чемпионате Франции

В Париже завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина в дуэте с Максимом Ситаком из Новой Зеландии обыграли пару Миртиль Жорж / Жоффрей Бланкано из Франции, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 6:1, 6:4.

Соперники провели на корте всего 50 минут, на протяжении которых дуэт с участием украинки имел полное преимущество.

Украинка и новозеландец выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки, реализовали 4 из 7 брейк-поинтов и выиграли 54 розыгрыша мячей при 39 у соперников.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Свитолина вышла в третий круг одиночных соревнований у женщин, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии.