Свитолина выиграла матч первого раунда в миксте на Открытом чемпионате Франции
19:16, 01 июня 2017Другое
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Наша спортсменка выступает в дуэте с Артемом Ситаком из Новой Зеландии.
Свитолина выиграла в миксте на старте турнира в Париже / istanbulcup.kozawos.com
В Париже завершился матч первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису, в котором украинка Элина Свитолина в дуэте с Максимом Ситаком из Новой Зеландии обыграли пару Миртиль Жорж / Жоффрей Бланкано из Франции, сообщает официальный сайт турнира.
Матч завершился со счетом 6:1, 6:4.
Соперники провели на корте всего 50 минут, на протяжении которых дуэт с участием украинки имел полное преимущество.
Украинка и новозеландец выполнили один эйс, допустили две двойные ошибки, реализовали 4 из 7 брейк-поинтов и выиграли 54 розыгрыша мячей при 39 у соперников.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Свитолина вышла в третий круг одиночных соревнований у женщин, обыграв Цветану Пиронкову из Болгарии.
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