Украинка Свитолина на Ролан Гаррос в трех сетах обыграла болгарку Пиронкову
14:05, 01 июня 2017Другое
306
Несмотря на проигрыш первой партии, украинская теннисистка вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.
Свитолина вышла в третий круг во Франции / internazionalibnlditalia.com
Пятая сеянная на Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина одержала победу во втором круге над Цветаной Пиронковой из Болгарии, которая занимает 77-ю строчку в рейтинге WTA. О победе Элины сообщил официальный сайт Открытого чемпионата Франции.
В первой партии Пиронкова взяла два гейма на подачах украинской теннисистки. Однако в последующих двух партиях Свитолина взяла верх. Итог встречи - 3:6, 6:3, 6:2 в пользу украинки.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter