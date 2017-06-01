Украинка Свитолина на Ролан Гаррос в трех сетах обыграла болгарку Пиронкову

Пятая сеянная на Ролан Гаррос украинка Элина Свитолина одержала победу во втором круге над Цветаной Пиронковой из Болгарии, которая занимает 77-ю строчку в рейтинге WTA. О победе Элины сообщил официальный сайт Открытого чемпионата Франции.

В первой партии Пиронкова взяла два гейма на подачах украинской теннисистки. Однако в последующих двух партиях Свитолина взяла верх. Итог встречи - 3:6, 6:3, 6:2 в пользу украинки.