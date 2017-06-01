Киевская велогонка Race Horizon Park поднимет категорию UCI до 1.1

Организаторы киевской велогонки Race Horizon Park приняли решение поднять категорию соревнования до 1.1 по классификации Международного союза велоспорта (UCI), сообщили УНИАН в пресс-службе соревнований.

Повышение категории до 1.1 открывает перед Race Horizon Park совершенно новые возможности. Впервые в истории международных гонок на территории Украины в нашу страну смогут приехать команды высшего дивизиона мирового велоспорта World Tour, которые принимают участие в Тур де Франс, Джиро д'Италия и прочих ведущих соревнованиях велосипедного мира. Число команд World Tour в пелотоне Race Horizon Park по правилам UCI может составлять до 50% от общего числа участников. В свою очередь, нет никаких ограничений по участию команд проконтинентального и континентального дивизиона (к ним относятся украинские Kolss Cycling Team из Киева и ISD-Jorbi из Донецка), а также национальных сборных.

Читайте такжеУкраинские велосипедисты собрали все призовые места в последний день велогонки Race Horizon Park в Киеве "Мы приняли единогласное решение поднять категорию наших гонок до 1.1", - говорит Александр Башенко, глава организационного комитета Race Horizon Park и президент Федерации велоспорта Украины. - Этот шаг зрел давно. Мы долго держали категорию 1.2, чтобы позволить региональным и клубным командам из разных уголков Украины участвовать в Race Horizon Park. Но продолжать заявляться как гонка 1.2 после шести лет успешного проведения стартов было бы топтанием на месте. Мы хотим развивать Race Horizon Park как международный бренд, именно поэтому мы не можем себе этого позволить".

"Если мы хотим громко заявить о себе на международной арене, то нам нужно проводить соревнования самого высокого уровня. Благодаря повышению категории Race Horizon Park украинские болельщики смогут воочию увидеть мировых звезд первой величины В свою очередь, как президент Федерации велоспорта Украины хочу заверить региональные команды, что мы будем активно работать над расширением украинского календаря на следующий год. Вам обязательно будет где соревноваться в Украине помимо киевских гонок. Но перед нами, организаторами Race Horizon Park, стоит непростая задача выдерживать конкуренцию с другими стартами вроде Тура Эстонии, которых становится все больше. Так повышение категории поможет и Race Horizon Park, и всему украинскому велоспорту", - добавил Александр Башенко..

Как сообщал УНИАН, в этом гонку серия гонок Race Horizon Park прошла с 26-го по 28-е мая в Киеве и Киевской области. Horizon Park Race for Peace в Чабанах выиграл украинский гонщик Михаил Кононенко (Kolss Cycling Team), на Horizon Park Race Maidan в центре Киева триумфировал датчанин Расмус Эсманн Гиннеруп (Team Aura Energi), а Horizon Park Classic в Соломенском районе украинской столицы выиграл украинец Александр Превар (Kolss Cycling Team).