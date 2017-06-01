Украинка Окунева выиграла международный легкоатлетический турнир по прыжкам в высоту

Украинка Оксана Окунева с третьим результатом сезона в мире выиграла международный легкоатлетический турнир Filothei Women Gala 2017, который состоялся в Греции, сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

С начала соревнований основной соперницей Окуневой была только планка. Гречанка Панагиота Пор прекратила выступления с результатом 1,83 м. Украинка же дошла до 1,95. И если предыдущие высоты она преодолевала с первой или второй попытки, то на 1,93 и 1,95 раз продемонстрировала упрямый характер и несмотря на первые две неудачи с третьей попытки все же перелетела планку. 1,97 м Оксане покорить пока не удалось.

С результатом 1,95 м Окунева занимает третье место в мировом топ-листе сезона по прыжкам в высоту.

Еще одну победу, на этот раз в секторе для прыжков в длину, Украине принесла Марина Бех. Лучшим для него был прыжок на 6,51 м в третьей попытке. После этого она еще сделала два заступа и, как заключительный аккорд, приблизилась к своему победному показателю, приземлившись в заключительной попытке на 6,50 м.

С победой из Греции едет и единственная представительница Украины в беговых дисциплинах Анна Плотицына. 100 метров с барьерами она преодолела за 13,18 сек, оставив гречанку Елисавет Песириду в трех сотых секундах позади.

Ольга Саладуха путь к своей цели в этом сезоне начала с второго места на Filothei Women Gala 2017. Из шести попыток у Ольги было две результативные, и обе в одну и ту же отметку – 13,97 м. Дальше прыгнула только гречанка Параскеви Папахристу (14,19 м). Таким образом, у украинки 2-е итоговое место.