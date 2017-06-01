Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс во время ареста был слегка не в себе (видео)
12:16, 01 июня 2017Другое
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Появилось видео, снятое полицейским регистратором, на котором зафиксирован момент ареста знаменитого чемпиона по гольфу.
Появилось видео скандального ареста легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Напомним, он был задержан полицией Флориды. Патруль остановил знаменитого спортсмена, который вышел из машины и вел себя слегка неадекватно - заторможенно реагировал на различные просьбы стражей порядка.
При этом стоит отметить, что пробы крови не выявили алкоголя в организме 14-кратного победителя турниров "Мэйджор". Сам Тайгер заявил, что виной его поведения стали лекарства, которые ему выписали накануне.
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