Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс во время ареста был слегка не в себе (видео)

Появилось видео скандального ареста легендарного гольфиста Тайгера Вудса. Напомним, он был задержан полицией Флориды. Патруль остановил знаменитого спортсмена, который вышел из машины и вел себя слегка неадекватно - заторможенно реагировал на различные просьбы стражей порядка.

При этом стоит отметить, что пробы крови не выявили алкоголя в организме 14-кратного победителя турниров "Мэйджор". Сам Тайгер заявил, что виной его поведения стали лекарства, которые ему выписали накануне.