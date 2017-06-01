На чемпионате мира по волейболу (U-21) украинцы сыграют с командами из трех разных континентов

В чешском Брно состоялась жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди молодежных команд. Напомним, сборная Украины (U-21) в мае завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира.

На финальном форуме сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками будут команды Аргентины, Италии и Ирана. Об этом сообщает официальный сайт ФВУ.

Сборная Аргентины - чемпион Южной Америки 2016 года. Команда Ирана является серебряным призером чемпионата Азии-2016. Сборная Италии хорошо знакома украинской команде по чемпионату Европы прошлого года. На Евро-2016 украинцы сенсационно победили итальянцев в полуфинале.

Для продолжения борьбы за награды чемпионата необходимо занять 1-е или 2-е место в группе.

Чемпионат мира по волейболу (U-21).

Группа С. Ческе-Будейовице

23 июня

Аргентина - УКРАИНА

Италия - Иран

24 июня

УКРАИНА - Иран

Аргентина - Италия

25 июня

Италия - УКРАИНА

Иран – Аргентина

В трех остальных группах сыграют:

группа А (Брно): Чехия, Польша, Канада, Марокко;

группа B (Брно): Россия, Турция, США, Куба;

группа D (Ческе-Будейовице): Китай, Бразилия, Египет, Япония.