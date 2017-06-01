На чемпионате мира по волейболу (U-21) украинцы сыграют с командами из трех разных континентов
В одну группу с Украиной попали одни из сильнейших команд Южной Америки, Азии и Европы.
В чешском Брно состоялась жеребьевка чемпионата мира по волейболу среди молодежных команд. Напомним, сборная Украины (U-21) в мае завоевала путевку в финальную часть чемпионата мира.
На финальном форуме сборная Украины сыграет в группе C, где ее соперниками будут команды Аргентины, Италии и Ирана. Об этом сообщает официальный сайт ФВУ.
Сборная Аргентины - чемпион Южной Америки 2016 года. Команда Ирана является серебряным призером чемпионата Азии-2016. Сборная Италии хорошо знакома украинской команде по чемпионату Европы прошлого года. На Евро-2016 украинцы сенсационно победили итальянцев в полуфинале.
Для продолжения борьбы за награды чемпионата необходимо занять 1-е или 2-е место в группе.
Чемпионат мира по волейболу (U-21).
Группа С. Ческе-Будейовице
23 июня
Аргентина - УКРАИНА
Италия - Иран
24 июня
УКРАИНА - Иран
Аргентина - Италия
25 июня
Италия - УКРАИНА
Иран – Аргентина
В трех остальных группах сыграют:
группа А (Брно): Чехия, Польша, Канада, Марокко;
группа B (Брно): Россия, Турция, США, Куба;
группа D (Ческе-Будейовице): Китай, Бразилия, Египет, Япония.