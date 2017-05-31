Украинец Стаховский уступил на Ролан Гаррос десятой ракетке мира Гоффену

Украинский теннисист Сергей Стаховский прекратил борьбу на турнире Большого Шлема - Ролан Гаррос.

Соперником украинца по второму кругу стал десятый в мировом рейтинге - бельгиец Давид Гоффен. Впрочем, легкую победу Гоффену одержать не удалось. Сергей проиграл первые два сета, но затем частично реабилитировался в третьей партии, забрав подачу соперника. В четвертом сете класс бельгийца все же сказался. Он обыграл Стаховского со счетом 6:2, 6:4, 3:6, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Отметим, что Стаховский выполнил больше подач навылет, число эйсов - 11-6 в пользу украинца. Однако количество невынужденных ошибок у Стаховского тоже оказалось больше, чем у соперника - 46-25.

Отметим, что Сергей Стаховский прервал свою 4-матчевую победную серию во Франции (включая квалификацию).

В другом поединке дня сестры Людмила и Надежда Киченок проиграли поединок первого круга паре Ана Конюх (Хорватия) / Магда Линетт (Польша).

Наш дуэт победил в первой партии на тай-брейке, затем уступил второй сет, а в третьем все вновь решилось на тай-брейке, где удача от сестер отвернулась - 7:6 (9:7), 2:6, 6:7 (4:7).