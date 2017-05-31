Украинка Цуренко во втором круге Ролан Гаррос обошла непредсказуемую россиянку Макарову

Украинская теннисистка Леся Цуренко без особых проблем вышла в третий тур турнира Большого Шлема - Ролан Гаррос.

На втором этапе Открытого чемпионата Франции в Париже наша теннисистка выиграла у россиянки Екатерины Макаровой - 6:2, 6:2. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Макарова преподнесла главную неожиданность на старте Ролан Гаррос, когда в первом круге одолела первую ракетку мира немку Анжелику Кербер. Развить свой успех российской спортсменке не удалось.

42-й номер мирового рейтинга Леся Цуренко из Украины выиграла первую партию - 6:2, показав 100-процентную реализацию брейк-пойнтов - 3 из 3-х. Макарова сделала в первом сете только один брейк и закономерно уступила.

Во втором сете проблемы с подачей у россиянки никуда не исчезли, она отдала два своих гейма. Леся Цуренко была лучше во всех компонентах игры и праздновала победу.

Отметим, что ранее на турнирах Ролан Гаррос Леся Цуренко неизменно останавливалась в первом круге (2012, 2013, 2015, 2016). Нынешний турнир для нее лучший в карьере.