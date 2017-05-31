Каратистка Екатерина Кривая признана лучшей спортсменкой мая в Украине
Ее личный наставник Игорь Богдан стал лучшим тренером последнего весеннего месяца.
По итогам спортивного мая Национальный олимпийский комитет Украины признал двукратную чемпионку Европы по каратэ Екатерину Кривую лучшей спортсменкой месяца, сообщает пресс-служба НОК.
Ее личный наставник Игорь Богдан стал лучшим тренером последнего весеннего месяца.
Высокое признание НОК 25-летняя львовянка получила благодаря блестящему выступлению на майском чемпионате Европы в турецком городе Измит, который стал первым чемпионатом континента, проводившемся в статусе олимпийского.
В Турции Екатерина Кривая дважды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета. Она стала сильнейшей в соревнованиях кумитэ (весовая категория до 50 кг), после чего завоевала медаль высшей пробы в командном первенстве вместе с подругами по сборной – Анитой Серегиной, Анжеликой Терлюгою и Анастасией Мостковской.
Отметим, что Екатерина Кривая впервые получила звание лучшей спортсменки месяца в Украине.
Как сообщал УНИАН, в 2016 году на 129-й сессии Международного Олимпийского Комитета в бразильском Рио-де-Жанейро МОК принял решение о включении 5 новых видов спорта в программу Игр ХХХІІ Олимпиады 2020 года в Токио, одним из которых стало каратэ.