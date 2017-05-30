Женская сборная Украины по волейболу обыграла Израиль в первом матче отборочного турнира ЧМ
23:45, 30 мая 2017Другое
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Игра завершилась со счетом 3:0.
Сборная Украины начала отборочный турнир к ЧМ с победы / fvu.in.ua
В Баку (Азербайджан) завершился матч первого тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Израиля, сообщает Европейская конфедерация волейбола.
Игра завершилась со счетом 3:0.
Украинки имели полное преимущество над соперницами. Если в первой партии оппонентки сумели набрать 22 очка, то в дальнейшем израильтянки полностью отдали преимущество украинкам - 22:25, 20:25, 11:25.
Матч продолжался 1 час 12 минут.
Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Анна Степанюк - 12 очков (7 брейков). У Светланы Дорсман 12 очков (6 брейков).
В группе со сборной Украины также представлены команды Дании, Нидерланов, Норвегии и Азербайджана
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