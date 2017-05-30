Женская сборная Украины по волейболу обыграла Израиль в первом матче отборочного турнира ЧМ

В Баку (Азербайджан) завершился матч первого тура отборочного турнира чемпионата мира по волейболу, в котором сборная Украины обыграла команду Израиля, сообщает Европейская конфедерация волейбола.

Игра завершилась со счетом 3:0.

Украинки имели полное преимущество над соперницами. Если в первой партии оппонентки сумели набрать 22 очка, то в дальнейшем израильтянки полностью отдали преимущество украинкам - 22:25, 20:25, 11:25.

Матч продолжался 1 час 12 минут.

Самым результативным игроком в составе сборной Украины стала Анна Степанюк - 12 очков (7 брейков). У Светланы Дорсман 12 очков (6 брейков).

В группе со сборной Украины также представлены команды Дании, Нидерланов, Норвегии и Азербайджана