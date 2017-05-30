Украинская сборная во главе с Коу Леем начала борьбу на чемпионате Европы по настольному теннису

Пятеро украинских теннисистов отправились в немецкий Дюссельдорф, где выступят в личном чемпионате мира по настольному теннису. С особым интересом в Украине будут следить за выступлением первой ракетки нашей страны - Коу Лея, который в апрельском мировом рейтинге ITTF поднимался на рекордное для представителя Украины 20-е место. В майском рейтинге он опустился на четыре места и расположился на 24-й позиции.

Коу Лей будет единственным игроком в мужском одиночном разряде, который представит Украину в Дюссельдорфе, сообщает Xsport.

Женская сборная Украины выступает в Германии в полном составе - Татьяна Биленко, Анна Гапонова, Соломия Братейко, Ирина Моцык.

Коу Лей, Биленко и Гапонова начнут выступления с основной сетки, а вот Братейко и Моцык пришлось преодолевать квалификацию.

Моцык, выиграв у представительницы Туркмении Огулженнет Ниязгылиевой, затем уступила голландке Ким Вермаас – 1:4, и не сыграет в «основе». А вот Братейко выиграла свою квалификационную группу, обыграв в решающем поединке представительницу Сингапура Тан Эн Хуй - 4:2.