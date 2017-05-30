Украинцы Свитолина и Долгополов вышли во второй круг Ролан Гаррос, Бондаренко выбыла из турнира

В третий день матчей основной сетки Открытого чемпионата Франции по теннису на корты почти одновременно вышли три украинских игрока. В результате Элина Свитолина и Александр Долгополов добыли победы и вышли во второй круг соревнований, а Катерина Бондаренко выбыла из турнира, сообщает официальный сайт Ролан Гаррос.

Украинка Свитолина, посеянная на турнире под пятым номером, испытала проблемы на старте поединка против Ярославы Шведовой из Казахстана, которая сходу сделала брейк. Соперница лидировала 3:1, но затем три гейма подряд взяла Свитолина. Украинке удалось навязать борьбу в десятом гейме и реализовать сетбол на подаче соперницы.

Во второй партии события развивались ровно, но, в решающем, восьмом гейме Свитолина взяла подачу Шведовой. Подавая на матч, Элина ушла с двух брейкпоинтов и со второго матчбола оформила победу.

"Очень тяжелый матч, как и любой матч первого круга. Рада, как справилась с давлением. Благодарю болельщиков за поддержку, это было невероятно. Впервые я приезжаю на Ролан Гаррос с четырьмя титулами и двумя большими победами в Дубае и Риме. Конечно, это придает мне уверенности, но я стараюсь идти от матча к матчу", - отметила Свитолина в интервью.

Элина Свитолина (Украина) - Ярослава Шведова (Казахстан) - 6-4 6-3

Александр Долгополов в трех сетах переиграл аргентинца Карлоса Берлока. Десять геймов первой партии соперники отыграли без брейкпоинтов, но концовка осталась за украинцем, который реализовал второй сетбол.

Одного брейка хватило Александру для победы во втором сете (Карлос не реализовал два своих брейкпоинта). В третьей партии украинец со старта завладел инициативой и до конца встречи удержал преимущество.

Во втором круге нашего спортсмена, скорее всего, ждет противостояние с одним из сильнейших теннисистов планеты Стэном Вавринкой.

Александр Долгополов (Украина) - Карлос Берлок (Аргентина) -7-5 6-3 6-4

Наконец, Катерина Бондаренко уступила хорватской теннисистке Петре Мартич. Первая партия была полностью за хорваткой, которая имела пять брейк-пойнтов, а реализовала два.

Второй сет был равным - соперницы сделали по два брейка, и у Катерины были неплохие шансы на продолжение игры в третьем сете, но в решающий момент при счете 5:5 она упустила свою подачу, чем сполна воспользовалась Мартич.

Катерина Бондаренко (Украина) - Петра Мартич (Хорватия) - 2-6 5-7

Напомним, что в предыдущие два дня турнира Большого Шлема в Париже во второй круг пробились украинцы Леся Цуренко и Сергей Стаховский.