В матче главной бейсбольной лиги США случилась массовая драка (видео)

15:02, 30 мая 2017
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Игрок одной из команд спровоцировал драку после попадания мячом в бедро соперника.

Матч бейсбольной лиги США был прерван из-за массовой драки / TopBet

В матче Главной лиги бейсбола (США) в Сан-Франциско произошла массовая драка, видео которой выложено в YouTube

Бьющий столичной команды «Вашингтон Нэшионалс» Брайс Харпер напал на питчера калифорнийской команды «Сан-Франциско Джайентс» Хантера Стрикленда, который угодил ему мячом в бедро.

После этого в потасовку вступили остальные бейсболисты.

MLB должна рассмотреть инцидент в ближайшее время и принять дисциплинарные решения в отношении игроков команд.

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