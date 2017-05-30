В матче главной бейсбольной лиги США случилась массовая драка (видео)
15:02, 30 мая 2017Другое
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Игрок одной из команд спровоцировал драку после попадания мячом в бедро соперника.
Матч бейсбольной лиги США был прерван из-за массовой драки / TopBet
В матче Главной лиги бейсбола (США) в Сан-Франциско произошла массовая драка, видео которой выложено в YouTube.
Бьющий столичной команды «Вашингтон Нэшионалс» Брайс Харпер напал на питчера калифорнийской команды «Сан-Франциско Джайентс» Хантера Стрикленда, который угодил ему мячом в бедро.
После этого в потасовку вступили остальные бейсболисты.
MLB должна рассмотреть инцидент в ближайшее время и принять дисциплинарные решения в отношении игроков команд.
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