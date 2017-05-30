Свитолина вошла в тройку фаворитов Ролан Гаррос по версии букмекеров

Одна из ведущих мировых букмекерских контор William Hill оценила шансы теннисисток на победу во втором турнире года из серии "Большого шлема" - Открытом чемпионате Франции, поставив украинуку Элину Свитолину в своеобразном "рейтинге" на 2-3 место, сообщается на сайте конторы.

Шансы на победу украинки и Гарбинье Мугурузы из Испании рассцениваются как 8 к1. Выше шансы только у Симоны Халеп из Румынии - 6 к 1.

В мужском турнире явным фаворитом является испанец Рафаэль Надаль - 1,83 к 1. Далее идут серб Новак Джокович (5 к 1) и швейцарец Станислас Вавринка (11 к 1). Шансы украинца Александра Долгополова рассцениваются как мизерные - 501 к 1.

Как сообщал УНИАН, в нынешнем году Открытый чемпионат Франции по теннису проходит в Париже с 28 мая по 11 июня.